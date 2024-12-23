وقال نتنياهو في الكنيست: "وجّهت قواتنا المسلحة بتدمير البنى التحتية للحوثيين".

وأضاف: "سنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا".

وتابع نتنياهو: "سنواصل سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتا".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت، الأحد، أن رئيس الموساد ديفيد برنياع اقترح على المستوى السياسي توجيه ضربة لإيران بدلا من استهداف الحوثيين، كوسيلة للضغط عليهم بعد تصاعد التوترات مع الجماعة اليمنية.

وفيما يتعلق بمفاوضات غزة، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا يمكننا كشف كل ما نقوم به. نتخذ إجراءات لإعادتهم (الرهائن)".

وأردف قائلا: "أود أن أقول بحذر إنه تم إحراز بعض التقدم وسنواصل العمل حتى نعيدهم جميعا".