وكشف وزير الخارجية الأردني أنه ناقش خلال زيارته لدمشق مع قائد الإدارة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني موضوع "الإرهاب"، إلى جانب عدة قضايا منها التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي.

ونقل موقع "سيريا نيوز" السوري الإخباري عن الصفدي قوله: "بعد لقائه الشرع في دمشق، إن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى وطنهم ولكن لابد أن تكون العودة طوعية وآمنة".

وأكد الصفدي أنه "لا بد أن تأخذ الإدارة الجديدة في سوريا وقتها لوضع خططها" وقال: "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد"، آملاً أن "تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا".

وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير الى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وشهدت العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الماضية وصولا للعديد من الوفود العربية والدولية لمناقشة مستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.