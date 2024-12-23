وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأفغانية ضياء أحمد "نحن متفائلون حيال إمكان تعزيز العلاقات والتعاون بين السعودية وأفغانستان من خلال استئناف هذه الأنشطة".

وأضاف المتحدث: "سنكون كذلك قادرين على الاستجابة لمشاكل الأفغان المقيمين في السعودية".

وكانت السفارة السعودية أعلنت في بيان على منصة "إكس" استئناف عملها في كابل.

وجاء في البيان: "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للشعب الأفغاني الشقيق، تقرر استئناف بعثة المملكة العربية السعودية في كابل لأعمالها اعتبارا من تاريخ 22/12/2024".

وكانت السعودية أعلنت في 15 أغسطس 2021 سحبت دبلوماسييها من كابل بسبب "الأوضاع غير المستقرة".

وفي نوفمبر 2021، أعلنت السعودية استئناف الخدمات القنصلية في كابل "لتقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق".