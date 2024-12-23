وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "موقفنا المبدئي حول سوريا في غاية الوضوح. المحافظة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن يقرر الشعب في سوريا مستقبله من دون تدخل أجنبي مدمر".

وأضاف أن "سوريا يجب ألا تصبح "ملاذا آمنا للإرهاب".

وأشارت إلى أنها "ليس لديها اتصال مباشر" مع القيادة الجديدة في سوريا بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد الذي كان حليفا كبيرا لطهران.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "ليس لدينا اتصال مباشر مع السلطة الحاكمة في سوريا".