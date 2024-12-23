والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، الإثنين، بالشرع ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي: "منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".

وأضاف: "قابل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".

من هو فاروق الشرع؟