تفصيلا، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد ، أنها قتلت وأصابت 9 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل في شمال غزة.

وقالت القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة ’تي بي جي‘ وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

وأشارت إلى استهداف "ناقلة جند صهيونية بعبوة ’العمل الفدائي‘ غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع"، لافتة إلى "قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ارتفاع عدد القتلى بغزة

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، ارتفعت إلى 45259 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "32 شهيدا" و54 جريحا، نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 107627 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.