وذكرت مصادر طبية أن مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف وعنيف جدا وغير مسبوق، دون سابق إنذار.

وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفى بالقنابل والقذائف المدفعية، ويستهدف أقسام المستشفى برصاص قناصته، ما تسبب بأضرار جسيمة.

وأشارت المصادر إلى أن الطواقم طبية المتواجدة في المستشفى، تجمعت في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.

وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية والأشخاص في محيطه، وألحق أضرارا بمولدات الكهرباء وبأقسام المستشفى.

وفي 5 أكتوبر الماضي، دخلت قوات إسرئيلية مجددا إلى شمال قطاع غزة، وقال إن سبب ذلك هو "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ومن جانب آخر، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، في سابق من السبت، قتل 5 جنود إسرائيليين "بعملية طعن واشتباك" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.