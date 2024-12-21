وأوضحت القسام، في بيان، أنه بعملية مركبة في جباليا تمكن مقاتلوها "من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين، واغتنموا أسلحتهم الشخصية، ثم اقتحموا منزلا تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل".

وأضافت أن مقاتليها "اشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا".

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على بيان "كتائب القسام".

وفي 5 أكتوبر، دخل الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، وقال إن سبب ذلك هو "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ومن جانب آخر، أعلنت مصادر طبية في غزة، في وقت سابق من السبت، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 45,227 منذ 7 أكتوبر 2023. وأضافت المصادر الطبية، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة 61 آخرين"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.