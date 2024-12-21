وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الموظف الشهيد، السيد داود بيطرف، كان من الكوادر المحلية العاملة في السفارة الإيرانية، واستشهد يوم 15 ديسمبر الجاري، عندما أطلق المسلحون النار على سيارته في دمشق".

وقدّم بقائي "تعازيه للشعب الإيراني وأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن جثمان الشهيد بيطرف تم العثور عليه في الأيام الأخيرة وتم نقله إلى إيران".

وأكد بقائي مسؤولية الحكومة الانتقالية السورية عن تحديد هوية منفذي هذه الجريمة ومحاكمتهم، مشددًا على أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع القضية بجدية وعبر القنوات الدبلوماسية والدولية لضمان محاسبة الجناة.