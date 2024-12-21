فمن هو أسعد حسن الشيباني؟

يلقب أسعد حسن الشيباني بـ"أبو عائشة" أو "زيد العطار" أو حسام الشافعي وقد تولى إدارة التواصل السياسي داخل "هيئة تحرير الشام" لسنوات طويلة، بحسب مصادر إعلامية معارضة.

ويعرف الشيباني حسب "شبكة شام" المعارضة، بـ"هدوئه وذكائه في إدارة التواصلات السياسية".

وقالت الشبكة إنه لعب "دور بارزا في التواصل مع الفعاليات الشعبية إبان الحراك الشعبي المناهض للهيئة في إدلب مؤخرا".

وأوضحت أن المعلومات الأولية عنه تفيد بأنه من محافظة الحسكة.

لكن مصادر أخرى قالت إنه من مؤسسي جبهة النصرة وكان حلقة الوصل مع تنظيم القاعدة خلال الفترات الأولى للجبهة.

وقد جرى تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025 بقرار من هيئة تحرير الشام برئاسة أبو محمد الجولاني، بعد الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.