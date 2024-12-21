وأضافت المصادر الطبية، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة 61 آخرين"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبإصابة هؤلاء يرتفع العدد الإجمالي للجرحى في قطاع غزة إلى 107573.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إن 4 قتلى سقطوا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح ومحيط مستشفى كمال عدوان.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن في وقت سابق مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الجمعة، منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة".

وأوضح أن جميع الضحايا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات".

واليوم، دان البابا فرنسيس "قسوة" غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 أطفال من العائلة ذاتها في قطاع غزة، بناء على ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع الجمعة.

وقال الحبر الأعظم أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان "أمس، تعرّض أطفال للقصف. هذه قسوة وليست حربا. أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي".