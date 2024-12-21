وقال الحبر الأعظم أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان "أمس، تعرّض أطفال للقصف. هذه قسوة وليست حربا. أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي".

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الجمعة، منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة".

وأوضح أن جميع الضحايا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات".

مقتل طفل بانفجار لغم إسرائيلي

واليوم السبت، قتل طفل فلسطيني إثر انفجار لغم من مخلفات الجيش الإسرائيلي، في منطقة الرشايدة، شرقي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ "استشهاد الطفل (7 أعوام) جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في منطقة الرشايدة".