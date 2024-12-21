وبينت الفيديوهات لحظة انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.

وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يتسبب فيها صاروخ أطلقه الحوثيون في ​​انطلاق صافرات الإنذار وسط البلاد في منتصف الليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب، قائلا إن "محاولات اعتراضه باءت بالفشل". وأضاف أنه يجري التحقيق في تفاصيل الحادث.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.

وقصفت إسرائيل الخميس الماضي، موانئ رئيسية في اليمن، وكذلك العاصمة صنعاء للمرة الثالثة العام الجاري ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل الجماعة شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية.