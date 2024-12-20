وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون لرويترز إن 15 شخصا إجمالا قتلوا الجمعة في ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع.

ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر قريبة من المناقشات لرويترز الخميس أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات لكن عددا من النقاط العالقة لا تزال تحتاج مزيدا من النقاش.

وبدأت إسرائيل حملتها الجوية والبرية على غزة بعد هجوم لحماس على بلدات إسرائيلية في أكتوبر 2023، تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة. وتقول إسرائيل إن نحو 100 رهينة لا يزالون محتجزين، لكن عدد الأحياء بينهم أمر غير واضح.

وتقول السلطات في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتحويل أجزاء كبيرة من القطاع الساحلي إلى أنقاض.