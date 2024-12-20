وأضافت أن الضربات وقعت في جزء من سوريا كانت تسيطر عليه سابقا حكومة بشار الأسد وروسيا.

وجاء في بيان نشرته القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط على "إكس" أن "قوّات القيادة المركزية الأميركية نفّذت في 19 ديسمبر ضربة دقيقة استهدفت أبا يوسف، المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور في سوريا. وقد قتل عنصران من التنظيم، بينهما أبو يوسف".

يأتي ذلك في حين يتواجد وفد دبلوماسي أميركي في العاصمة دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.