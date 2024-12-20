وأكد أردوغان في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الذي استضافته مصر، أن تركيا ستدعم القيادة السورية الجديدة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا يعتقد أن أي قوة ستواصل التعاون مع هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى التحالف بين وحدات حماية الشعب الكردية والولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

وأضاف قائلاً: "يتعين القضاء على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وكل الجماعات التي تهدد بقاء سوريا".