وقال القائد السابق للمستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، محمد جعفر أسدي: "يعيش عدد كبير من الإيرانيين في سوريا منذ فترة طويلة، وقد نقلت روسيا معظمهم إلى إيران".

وأضاف أسدي: "لم يكن هؤلاء من القوات الاستشارية الإيرانية. سحبنا قواتنا الاستشارية من سوريا بأنفسنا. لا نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية"، وفقما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

وجاء كلام أسدي ردا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا أجلت 4000 مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران بناء على طلب من السلطات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله خلال مؤتمره السنوي يوم الخميس: "إذا كان أصدقاؤنا الإيرانيون قد طلبوا منا في وقت سابق مساعدتهم في نقل قواتهم إلى أراضي سوريا، فقد طلبوا منا الآن سحبهم من هناك. لقد قمنا بإجلاء 4000 مقاتل إيراني إلى طهران من قاعدة حميميم".

ووصف بوتين الوضع في سوريا بأنه صعب، معربا عن أمله بحلول السلام هناك.

وتابع: "نحافظ على العلاقات مع جميع المجموعات التي تسيطر على الوضع في سوريا وجميع دول المنطقة. معظم هذه الدول تؤكد لنا اهتمامها ببقاء قواعدنا العسكرية في سوريا".