وقالت مصادر محلية إن مدينة نيالا شهدت، مساء الثلاثاء، غارة جوية وصفتها بـ"المروعة" نفذها الجيش السوداني.

وكشفت أن الغارة خلفت 4 قتلى نازحين وأكثر من 12 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

ويضم مركز الإيواء في مدرسة نيالا الثانوية أكثر من 300 أسرة نازحة، حيث يقدم خدماته لأكثر من 1000 شخص.

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بدعوة الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد في أديس أبابا طرفي النزاع في السودان للوقف الفوري وغير المشروط للحرب بغية إفساح المجال لحوار يعيد العمل بالمؤسسات الدستورية.

وجاءت هذه الدعوة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لجولة حوار سوداني - سوداني دعت له قيادات سياسية وأحزاب وقوى مدنية وغابت عنها قوى تقدم لأسباب قالت إنها تتعلق بغياب الشفافية.

هذا وأفادت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن المفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة بين الجيش السوداني والدعم السريع في سويسرا، متعلقة بالمساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات ستركز أيضا على توفير الحماية للمدنيين.

وتأتي الجهود الأممية بعدما تسبّبت الحرب في نزوح ملايين السودانيين ووفاة آلاف المدنيين وانتشار الجوع من جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.