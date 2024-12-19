ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية الخميس عن سنائي قوله: "سنشهد قريبا إعادة فتح السفارتين الإيرانية والمصرية".

وأضاف أن "إيران ومصر، ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما لأكثر من 4 عقود، قد شهدتا تحسنا في مستوى التفاعل خلال العام الماضي".

وأوضح سنائي أن "حوارا جيدا جرى في شهر نوفمبر الماضي بين رئيسي البلدين، وتم اتخاذ خطوات أولية وبدء محادثات سياسية بين الجانبين".

وأضاف: "هناك إرادة متبادلة لدى البلدين لاستئناف العلاقات، ونأمل أن تثمر الخطوات المتخذة عن إعادة فتح السفارتين في المستقبل القريب".