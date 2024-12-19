وأشار موفد القناة، عماد الأطرش، إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية سورية عديدة بهدف تدمير القدرات الدفاعية والجوية للجيش السوري.

حجم الدمار في مطار المزة

خلال الجولة، أوضح الأطرش، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير شامل لمعظم الطائرات والمروحيات العسكرية الموجودة في المطار.

كما أشار إلى أن الهجوم ركّز على عربات حديثة للدفاع الجوي من طراز "بانسر" روسية الصنع، والتي كانت قد سلمت للجيش السوري مؤخراً.

ووصف الأطرش القصف الإسرائيلي بأنه: "أضخم عملية تدمير ممنهجة لقدرات الجيش السوري".

وأكد موفد سكاي نيوز عربية من مطار المزة أن القصف الإسرائيلي تسبب في خسائر هائلة للقدرات العسكرية السورية، حيث دُمرت العديد من المعدات والمنظومات الحديثة، مما يبرز حجم التأثير الذي خلفته هذه العملية.