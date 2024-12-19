وأوضح المصدر ذاته في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن مسؤولي حركة حماس أبلغوا الوسطاء بعدم قدرتهم على تحديد عدد دقيق للرهائن المحتجزين لديهم، وهو ما أدى إلى التأخر في إعلان التفاصيل، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل.

واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة تشعر بوجود رغبة حقيقية لدى كل من إسرائيل وحماس لوقف الحرب أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف المصدر أن الدول المجاورة حثت فريق ترامب على منع تقسيم أراضي قطاع غزة أو تهجير سكانها فضلا عن الإسراع في وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

وزاد المصدر أن فريق ترامب ليس فقط على اطلاع على آخر تطورات الملف من قبل إدارة بايدن، بل ان عددا من أفراد الفريق وعلى رأسهم مبعوث شؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث ترامب لشؤون الرهائن "آدم بوهلر" قاموا مؤخرا بزيارات متنوعة لكل من إسرائيل ومصر والسعودية والأردن وقطر لتنسيق العمل مع "الدول الصديقة" .

وأضاف المصدر أن فريق ترامب استمع لمطالب دول صديقة طالبت بتنفيذ قرار حل الدولتين من خلال جدول زمني يتم الاتفاق عليه.