وأكد بلينكن في مقابلة مع مجلة "فورين أفيرز" نشرت على موقع الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب".

وأضاف المسؤول الأميركي: "سارعنا بمحاولة خلق توافق بين جيران سوريا والمجتمع الدولي حول الاتجاه الذي يأمل العالم أن تسير سوريا فيه".

وتابع قائلا: "نريد التأكد من أن القوى الجديدة وخاصة هيئة تحرير الشام تسمع بوضوح توقعات العالم إذا كانت تريد الاعتراف والدعم".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد دعا القيادة الجديدة في سوريا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأفاد بيدرسون في تصريح صحفي في ختام زيارته إلى دمشق والتي استمرت ثلاثة أيام "ادعو إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي يُتوقع أن تنتهي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأن الأمم المتحدة أكدت للإدارة الجديدة في دمشق أنها تدعم الانتقال السياسي من خلال عملية سياسية موثوقة وذات مصداقية لإنهاء العقوبات، ونحن نشهد بداية جديدة لسوريا، حيث ستتبنى دستورا جديدا يشكل عقدا اجتماعيا جديدا يضمن حقوق جميع السوريين".

وشدد بيدرسون على حاجة سوريا إلى التعافي والخروج من سنوات الحرب، وقال: "يجب تقديم دعم إنساني وعاجل للسوريين نظرا لحاجتهم لذلك وأن تنتهي العقوبات المفروضة على البلاد".

وأجرى المبعوث الأممي في دمشق لقاءات موسعة مع القائد العام للعمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة وعدد من شخصيات المجتمع المدني وشخصيات من المعارضة السورية في الداخل.