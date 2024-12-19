وكان على متن الطائرة ثلاثة وأربعون راكبا.

وتمثل هذه الرحلة إعلانا لاستئناف الرحلات الداخلية، على أن تُستأنف الرحلات الدولية في الأيام المقبلة، وسط دعوات من السلطات السورية الجديدة لشركات الطيران لتسيير رحلات من مطار دمشق وإليه.

وتبادل رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو تظهر هبوط الطائرة في مطار حلب.

وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر.