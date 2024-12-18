وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا. نتفق بأن علينا العمل معا كجارين مهمين لسوريا".



وأضاف: "بدأت مرحلة جديدة في سوريا ومعنيون بضمان استقرارها وسلامة أراضيها".

كما أشار إلى أن "لا يمكن النظر إلى أمن لبنان بمعزل عن استقرار المنطقة ولا يمكن تحقيق السلام دون وقف إطلاق النار والسلام الدائم بغزة".

وأكد "سنواجه محاولات زعزعة الاستقرار في لبنان".

من جهته، قال ميقاتي: "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لجزء من الأراضي السورية".

وأبرز: "سنعمل على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع سوريا".

وشدد على أن بلاده تعول "على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة".

كما قال ميقاتي إن "إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأردف قائلا: "العدوان الإسرائيلي على لبنان ترك آثارا قاسية على شتى المستويات".