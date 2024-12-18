وقال مصدر في مطرانية حماة السورية للروم الأرثوذكس لوسائل إعلام محلية، إن "‏مجموعة مسلحة شنت هجوما بالرصاص على مطرانية حماة للروم الأرثوذكس في المدينة".

وأضاف أن "المسلحين قاموا بتحطيم رموز الديانة المسيحية وانتهاك حرمة الأموات وتخريب مقابر لعائلات مسيحية".

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت معلومات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول إطلاق نار تجاه المطرانية، بالإضافة إلى تحطيم مدافن للمسيحيين في محردة.

