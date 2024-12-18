وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن "رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية".

وأضاف: "غادر رئيس مجلس الوزراء مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق".

وتابع الحمصاني: "رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم".