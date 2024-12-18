وأفادت مراسلتنا بإقلاع أول طائرة من مطار دمشق إلى حلب.

ويعد استئناف مطار دمشق العمل اليوم محدودا يقتصر على الرحالات الداخلية فقط.

وكان في الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحفيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر.