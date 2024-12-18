وذكرت قوى الأمن في بيان لها: "في عمل إرهابي جبان، قام 4 أفراد من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي يستقلون دراجات ناريّة، الساعة 6 مساءً الثلاثاء 17 ديسمبر، باستهداف حاجز الجامعة في منطقة الكسرات جنوب مدينة الرقة".

وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء قواتنا، وإصابة اثنين آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين الذين كانوا يمرون بالقرب من الحاجز".