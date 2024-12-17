وقال أبو قصرة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة اللاذقية الساحلية: "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".

وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب: "بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".

وكان أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، قد تعهد أن يتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة.. سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وفي وقت سابق من الاثنين، تعهد الجولاني بألا يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة، مشيرا إلى أنهم يدرسون العمل على رفع الرواتب بنسبة 400 بالمئة.