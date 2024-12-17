وقال نتنياهو في فيديو مسجل: "أنا هنا في قمة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس الشاباك وكبار القادة. ونحن هنا في وسط الحدث لاتخاذ قرار بشأن الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل"

وأضاف: هذه المكان يجعلني أشعر بالحنين، لقد كنت هنا منذ 53 عامًا مع جنودي في دورية لجيش الدفاع الإسرائيلي. المكان لم يتغير، إنه نفس المكان، لكن أهميته لأمن إسرائيل اكتسبت زخمًا فقط في السنوات الأخيرة. خاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تحدث هنا في سوريا، سنحدد الترتيب الأفضل الذي سيضمن سلامتنا".

وكان مكتب نتنياهو قد صرح في وقت سابق أن سبب الزيارة هو إجراء تقييم أمني بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك).