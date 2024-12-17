وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12681، والذين أصيبوا 20311".

وأشارت إلى أنه "استُشهد في الضفة 118 طالبا وأصيب631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538".

ولفتت الوزارة إلى أن "598 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة".

وأوضحت أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت الوزارة أن "788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".

ارتفاع حصيلة الحرب على غزة

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، ارتفعت إلى 45,059 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "31 شهيدا" نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 107,041 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.