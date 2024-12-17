وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد تم تزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات لمواجهة البرد فوق جبل الشيخ، الذي احتلته إسرائيل مؤخرا بعد تقدمها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن قواته ستبقى فوق جبل الشيخ خلال فصل الشتاء، فضلا عن وجودها في الجولان السوري المحتل، وانتشارها في مواقع جنوبي لبنان.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه يتم إنشاء بنية تحتية في جبل الشيخ السوري، حيث تنتشر قوات إسرائيلية بعد انسحاب الجيش السوري منه مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل الآن على إنشاء "أول مواقع عملياتية له في المنطقة"، وقالت إن القوات استعانت بأحذية مخصصة للمناطق الجبلية، وملابس حرارية وأقنعة وجوارب سميكة ومدافئ.

ونشر الجيش في المناطق التي يتمركز بها في سوريا ولبنان، أكثر من 1900 مبنى متنقل وحاويات معيشية، مجهزة بأدوات تدفئة ووصلات كهرباء.

وتقدمت قوات إسرائيلية جنوبي لبنان خلال ذروة الصراع مع حزب الله، وبقي جزء منها بعد إقرار وقف إطلاق النار مع الجماعة اللبنانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما استغل الجيش الإسرائيلي الفراغ الذي سببه تسارع الأحداث في سوريا، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، فضلا عن شن غارات عنيفة دمرت معظم قدرات الجيش السوري.