وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة.

واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك قدرة التحكم بمجريات الأحداث في سوريا". مؤكدا أن "في سوريا الكثير من الأمور غير الواضحة".

وفي ديسمبر الجاري، أفصائل من المعارضة السورية، في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".