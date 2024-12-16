وتجري المحاكمة في غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي، خلال إدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا 3 قضايا منفصلة متعلقة بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الإثنين، دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ من اليمن.

وقال الجيش في بيان "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية سابقا، أن شهر يوليو شهد مقتل إسرائيلي في تل أبيب بسبب طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار من اليمن منذ بدء الحرب في قطاع غزة.