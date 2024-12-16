وأفادت وكالة أنباء "شهاب" الفلسطينية ومصادر أخرى، الإثنين، أن نبهان قتل خلال قصف مدفعي إسرائيلي قرب مقبرة القسام، في مخيم النصيرات.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصة "إكس"، جثمانه بعد مقتله، ثم تشييعه في وقت لاحق.

وفي نوفمبر من العام الماضي، انتشر مقطع لنبهان حاملا جثمان حفيدته الطفلة التي قتلت أيضا في هجوم إسرائيلي، وهو يردد أنها كانت "روح الروح" بالنسبة له.

وكان الجد يحتضن جثمان حفيدته لتوديعها، ويتحدث إليه كما لو كانت حية، في مقطع أثار تعاطفا عالميا.

والإثنين أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي إلى 45028 قتيلا، و106962 مصابا، وذلك منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.