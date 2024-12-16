وجاء في البيان الصادر الإثنين: "من أجل أن نتمكن من الخروج من هذه الفترة الانتقالية بنجاح علينا أن نتكاتف وأن نتوحد ونعمل من أجل رسم خريطة طريق مشتركة، إن سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي وأن يشارك جميع القرى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما فيها الفترة الانتقالية".

كما دعت جميع الأطراف السورية إلى "إعادة النظر في مقارباتها تجاه بعضها البعض، ووضع المصالح الوطنية المشتركة فوق كل الاعتبارات".

ورأت الإدارة الذاتية الكردية أن التعاون بينها وبين الإدارة السياسية في دمشق سيكون في مصلحة جميع السوريين، وسيُسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة العصيبة بنجاح، وفقا للبيان.

وثمنت الإدارة الذاتية الكردية الدور الإيجابي للدول العربية والأصدقاء في دعم الشعب السوري بكل مكوناته، وضرورة استمرار هذا الدعم لبناء سوريا الجديدة التي تضمن حقوق المكونات والأطياف، وفق أُسس ديمقراطية تؤسس أرضية مناسبة لإطلاق حوار وطني سوري شامل يشارك فيه الجميع.

وحددت المبادرة عدة خطوات:



1. الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وحمايتها من الهجمات التي تشنها الدولة التركية.



2. وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبناء.



3. اتخاذ موقف التسامح والابتعاد عن خطاب الكراهية والتخوين بين السوريين.



4. عقد اجتماع طارئ يشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.



5. المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية.



6. الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية، باعتبارها ملكا لجميع أبناء الشعب السوري.



7. ضمان عودة السكان الأصليين والمهجرين قسرا إلى مناطقهم، والحفاظ على إرثهم الثقافي وإنهاء سياسات التغيير الديمغرافي.



8. الاستمرار بمحاربة الإرهاب، لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتعاون المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي.



9. إنهاء حالة الاحتلال، وترك القرار للشعب السوري لرسم مستقبله وتطبيق مبدأ حسن الجوار.



10. الترحيب بالدور البناء للدول العربية، والأمم المتحدة، وقوى التحالف الدولي، وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري.