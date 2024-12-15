بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا.