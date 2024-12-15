وقالت الحكومة إن القرار يأتي في "ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا"، و"لتشجيع النمو الديمغرافي في مستوطنتي الجولان وكتسرين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون شيكل".

وأضافت أن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في المنطقة.

وفي بيانه، أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر حيوي خاصة في هذه الظروف الراهنة".

وأوضح أن إسرائيل ستستمر في "الاستيلاء على الجولان، وازدهاره، والاستيطان فيه".

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، بدأت إسرائيل في التوسع في الجولان، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية.

وكانت هضبة الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967 حين احتلت إسرائيل معظم المنطقة في حرب الأيام الستة ثم ضمتها عام 1981.