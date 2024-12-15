وذكرت الخارجية المصرية، في بيان منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء السبت اتصالا هاتفيا من أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية".

وأضافت: "تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في 10 أكتوبر 2024".

وتابعت: "وقد أطلع وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير الخارجية والهجرة على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، حيث أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكدا على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

وختمت بالقول: "اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".