وقال بصل لوكالة "فرانس برس" إن الدفاع المدني "نقل 20 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين جراء استمرار العدوان والقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية وحتى صباح الأحد".

وأوضح بصل "قتل 4 مواطنين وأُصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية جوية استهدفت منزلاً في شارع النفق وسط مدينة غزة، و3 قتلى آخرين وهم أشقاء من عائلة طوطح، في قصف الاحتلال بصاروخ من الطيران الحربي منزلاً لعائلة طوطح في حي الزيتون بمدينة غزة. كما قتل 3 مواطنين وأُصيب عدد آخر في استهداف شقة لعائلة العطل ومنزل لعائلة عروق في حي الشيخ رضوان في غزة".

وأضاف أنه "نُقل 4 قتلى و8 جرحى إثر قصف إسرائيلي بصاروخ استهدف خيمة تؤوي عشرات النازحين في دير البلح" في وسط قطاع غزة.

وأضاف أنه "قتل المواطن أبو علاء خلف وزوجته واثنتان من بناته وأُصيب آخرون من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي فجرًا في شارع السلطان عبد الحميد في بلدة بيت حانون" في شمال القطاع.

قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان

من جهته، قال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، لوكالة "فرانس برس" إن "الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي باتجاه مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة" في شمال القطاع.

وأوضح أنه "تم منع الوفد الطبي من الوصول إلى المستشفى، حيث نعاني من نقص في الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف الإسرائيلي واستشهاد عدد كبير من الأطباء والممرضين".

وقال أبو صفية "لا نستطيع تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والمرضى، نظرًا لاستمرار منع إدخال الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية إلى المستشفى".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سمح بتحويل وإجلاء 5 مرضى من داخل مستشفى كمال عدوان"، مبيّناً أن "أكثر من مئة مريض ومصاب لا يزالون في المستشفى الذي تحاصره دبابات إسرائيلية".

ومنذ أكثر من شهرين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية واسعة في شمال القطاع.