وقالت الأونروا، في بيان: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها في مخيم جنين ليوم آخر، مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الفلسطينية والجهات المسلحة الفلسطينية".

وأضافت: "لا يزال الأطفال خارج المدرسة ولا يستطيع سكان المخيم الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الأساسية".

وأوضحت: "في اتجاه مثير للقلق، تتصاعد التوترات في جميع مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مما يقوض الاستقرار الهش".

وأكدت أنه "يتعين على جميع أطراف هذه المواجهات الداخلية التمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تضمن سلامة المدنيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية في جميع المواقف".

كما أشارت الوكالة إلى أنه "لفترة طويلة جدا، تعرض سكان جنين ومخيم جنين لدورة من العنف والتدمير، مما جعل المخيم غير صالح للسكن تقريبا".

وختمت بيانها بالقول: "حان الوقت لكسر هذه الدورة وضمان استئناف الحياة الطبيعية + استمرار خدمات الأونروا دون انقطاع لدعم الفئات الأكثر ضعفا".

وتصاعدت التوترات الداخلية في جنين بعد حملة اعتقالات شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد مسلحين منذ أكثر من أسبوع.

ويعتبر مخيم جنين بؤرة صراع دائمة بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.