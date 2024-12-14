وقال أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته على تليغرام: "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

وأضاف أن حماس تمتلك "معلومات استخبارية" تؤكد أن الجيش الإسرائيلي "تعمد" قصف المكان بهدف قتل الرهائن وحراسهم.

وأوضح أن عناصر حماس قاموا بمحاولات "لانتشال أسرى العدو ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".

وحمل أبو عبيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عن هذا الحدث وعن حياة الرهائن.

يأتي ذلك في الوقت الذي وردت فيه تقارير عن حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل.

وبدأت الحرب بعد هجوم مفاجئ وغير مسبوق وشنته حماس على جنوب إسرائيل وأودى بحياة 1200 شخص واحتجاز رهائن.

وردت إسرائيل بحملة برية جوية واسعة النطاق ضد قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني.