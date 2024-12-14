أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا يعكس توجهًا عربيًا إيجابيًا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي.
وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على "وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز".
وذكر قرقاش في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".
وأضاف: "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين لكن من ناحية أخرى أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة وارتباطها بالإخوان وارتباطها بالقاعدة كلها مؤشرات مقلقة للغاية".
وجاء في بيان العقبة الختامي:
- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له واحترام إرادته وخياراته.
- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
- يجب توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري.
- الالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم ويشكل دحره أولوية جامعة.
- التشديد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها.
- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
- الدعوة لحوار وطني شامل وتكاتف الشعب السوري لبناء دولة حرة آمنة ومستقرة وموحدة.
- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا والعمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا.
- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.