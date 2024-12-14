وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على "وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز".

وذكر قرقاش في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".

وأضاف: "نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة وعدم فرض نظام على جميع السوريين لكن من ناحية أخرى أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة وارتباطها بالإخوان وارتباطها بالقاعدة كلها مؤشرات مقلقة للغاية".

وجاء في بيان العقبة الختامي: