كما أفادت وكالة "الأناضول" بأنه تم رفع العلم التركي، السبت، على السفارة التركية في دمشق، والتي توقفت عن العمل عام 2012.

وقالت الوكالة إنه تم تعيين سفير تركيا لدى نواكشوط، برهان كور أوغلو، قائما مؤقتا بالأعمال في السفارة بدمشق، يوم 12 ديسمبر.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ السفير كور أوغلو بمنصبه الجديد.

وأوقفت السفارة التركية عملها في دمشق بتاريخ 26 مارس 2012، فيما واصلت القنصلية السورية في إسطنبول أنشطتها.

كما عاد موظفو السفارة وعائلاتهم حينها إلى تركيا وفقا لذلك القرار.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الإثنين، إعادة فتح معبر حدودي مغلق منذ 2013 لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتوجه لاجئون سوريون مقيمون في تركيا إلى المعابر الحدودية في جنوب البلاد عائدين إلى بلادهم بعد إعلان سقوط بشار الأسد الأحد إثر دخول فصائل مسلحة معارضة، دمشق.

وقال أردوغان الإثنين: "أعتقد أن رياح التغيير القوية التي تهب على سوريا ستعود بالفائدة على كل السوريين، خصوصا اللاجئين. تزامنا مع استعادة سوريا استقرارها، ستزيد عمليات العودة الطوعية. سينتهي توق السوريين للعودة إلى بلدهم الأم منذ 13 عاما".