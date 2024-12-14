اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، السبت، في مدينة العقبة الأردنية، لبحث التطورات التي شهدتها البلاد على مدار الأسابيع الماضية.