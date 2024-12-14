شركة "ماكسار" التي تقدم خدمة تزويد الصور الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية نشرت صورا التقطت مطلع الأسبوع الجاري تظهر أن روسيا بدأت عملية جمع عتاد عسكري روسي في قاعدة جوية بسوريا.

كما تُظهر الصور ما يبدو أنه طائرتان للنقل الثقيل من طراز أنتونوف أيه.إن-124 في وضع استعداد لتحميل العتاد بقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية.

وأضاف المصدر أنه يجري في مكان قريب تفكيك مروحية مقاتلة من طراز كيه.أيه-52 ويجري إعدادها على الأرجح للنقل بينما يجري الإعداد لمغادرة أجزاء من وحدة الدفاع الجوي إس-400 من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية.

في المقابل أشار المصدر إلى أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس ما زالت دون تغيير إلى حد كبير مع استمرار رصد فرقاطتين قبالة سواحل المنطقة.

غير أن وكالة الأنباء الألمانية قالت استنادا إلى مذكرة داخلية من وزارة الدفاع الألمانية إن وحدة البحرية الروسية في البحر المتوسط غادرت بالفعل ميناء طرطوس السوري.

وأضافت أن روسيا تجري كافة الاستعدادات اللازمة لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا بالكامل.

وأعلن مراسل القناة البريطانية الرابعة أنه شاهد قافلة تضم أكثر من 150 مركبة عسكرية روسية تتحرك على أحد الطرق.

وأضاف أن الجيش الروسي يتحرك بنظام جيد وأنه تم التوصل فيما يبدو إلى اتفاق يسمح للروس بخروج منظم من سوريا.

وتأتي التحركات الروسية ضمن عدة تحولات في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها سوريا مع سقوط نظام بشار الاسد.

الوجود العسكري الروسي

قاعدة طرطوس البحرية

تضم قطعا من أسطول البحر الأسود وهي المركز الوحيد للإصلاح والتجديد لروسيا في البحر المتوسط.

أنشئت في عام 1977 وقامت روسيا بتوسيعها وتحديثها في 2012.

تسمح للسفن الروسية بالبقاء في البحر المتوسط دون الحاجة للعودة إلى روسيا.

ميناء عميق المياه صالح لوجود غواصات من الأسطول النووي الروسي.

قاعدة حميميم الجوية

تقع قرب اللاذقية وتعد القاعدة الجوية الدائمة الوحيدة خارج نطاق دول الاتحاد السوفيتي السابق.

استخدمت لشن غارات جوية على قوات المعارضة المسلحة ونقل المتعاقدين العسكريين إلى أفريقيا.

قاعدة منبج العسكرية

سيطرت القوات الروسية عليها بعد انسحاب الجيش الأميركي في عام 2019.

قاعدة كوباني العسكرية

استخدمت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية بعد اتفاق عام 2020.

بحسب مصادر سورية يوجد لروسيا 21 قاعدة و93 نقطة عسكرية في سوريا.

قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا، السبت.

وأضاف المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة لرويترز أن من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.