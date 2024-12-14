وأضاف المصدر أن القوات الجوية الإسرائيلية دمرت قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية تابعة للجيش السوري.

ولفتت إلى أنه "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كانت توجد فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري. وكانت هذه المواقع تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفا من وقوعها في أيدي جهات معادية".

خلال موجة الهجمات، تم تدمير مواقع تضم هوائيات اتصالات وحرب إلكترونية للجيش السوري (السابق)، وكانت هذه المواقع تحتوي على قدرات تكنولوجية تم تدميرها، خوفا من وقوعها في أيدي عناصر معادية.

وتم تنفيذ الهجمات في العديد من المناطق، أبرزها دمشق، السويداء، مصياف، اللاذقية، طرطوس، وغيرها..

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 182 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 156 منها جوية و26 برية.