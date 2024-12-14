وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى "سقوط 5 أشخاص وإصابة نحو 20 بينهم نساء وأطفال بعد قصف الاحتلال لمدرسة الماجدة وسيلة التي تؤوي نازحين بمدينة غزة".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "الطواقم الطبية نقلت سيدة وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين عند مفترق الجلاء شمال غرب المدينة".

ووفق الوكالة "أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد حمزة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة.

وقال سوليفان: "نحن قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في الإقليم".

وأضاف: "أدركت حماس ضياع حلفائها وباتت إسرائيل منفتحة على صفقة بعد تدمير قدرات الحركة والقضاء على قياداتها".