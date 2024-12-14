وشوهدت أيضا طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 أثناء تفكيكها ومن المحتمل أن تكون جاهزة للنقل.

كما تم نقل أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 في سوريا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن جهته، قال مراسل "التايمز" البريطانية سامر الأطرش على حساب إكس: "القوات الروسية تتدفق إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا مع إقلاع طائرات الشحن. تقول هيئة تحرير الشام التي تحرس المدخل الرئيسي أنه تم إخبارهم أنهم سيغادرون جميعا".

وقبل أيام، أكد الكرملين، أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط حليفها بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نبقي على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لدينا قاعدة (عسكرية) هناك وبعثة دبلوماسية. والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية".

وكانت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، قد ذكرت الجمعة، أن روسيا أبلغت سوريا بأن أي تدخل لها سيكون محدودا وأن لديها أولويات أخرى في هذا التوقيت.

وانشغال روسيا في الحرب الأوكرانية جعلها تغيب عن المشهد "الداعم" نوعا ما خلال التطورات الأخيرة.

وتدخلت روسيا عسكريا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد وتمكنت عام 2015 من استعادة بسط سيطرة الجيش السوري على الكثير من الأماكن التي خسرها نفسها اليوم بسرعة هائلة.