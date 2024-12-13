ونقلت وكالة تسنيم الرسمية عن خواجة فرد قوله على هامش معرض الصناعات الجوية والفضائية أن النتائج مشجعة حتى الآن فيما يخص اختبارات الطيران التي تخضع لها النسخة المسيرة من مقاتلة "قاهر 313".

وكان ظهور الطائرة الأول عام 2013 قد أثار الجدل حينها، إذ لاحظ الخبراء على الفور أنها صغيرة جدا، وأن قمرة الطيار في غاية الصغر لدرجة أنه لا يستطيع مد قدميه، كما أن قرب المحرك من قمرة القيادة الصغيرة قد يجعلها أكثر عرضة للاحتراق.

وقد نشر الإيرانيين صورا للطائرة وهي تحلق فوق جبال من الثلج، واتضح فيما بعد أن الصور مفبركة، بينما لم يتم بعد تسجيل دخولها الخدمة.